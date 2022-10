Metershoge vlammen, een bovenverdieping vol rook en werknemers die een verdieping lager nietsvermoedend vergaderden: een brand in het pand van Moneybird in Enschede is maandagmiddag wonderwel goed afgelopen. "Dit had veel erger kunnen eindigen."

Medewerkers van Moneybird werden maandagmiddag gebeld door hun buren in een naastgelegen pand: 'Weten jullie wel dat jullie pand in brand staat?' Het antwoord: nee, nog niet. Op het dak van het gebouw aan de Moutlaan in Enschede - Roombeek - woedde op dat moment al een brand. Niet veel later ging ook het interne alarm af.

Vervolgens ging het snel. Het vuur greep om zich heen, metershoge vlammen sloegen uit het dak, zo vertellen medewerkers van het pand ernaast. De brandweer werd gealarmeerd, het pand ontruimd. In het gebouw werkten op het moment van de brand zo'n 50 mensen, zij werden allemaal geëvacueerd.

De bovenste verdieping van het pand liep vol met rook. Alle medewerkers konden veilig en op tijd worden geëvacueerd worden door de BHV'ers die in het pand aanwezig waren. Er raakte niemand gewond. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit en wist met een hoogwerker het vuur snel te doven. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk, maar mogelijk hebben dakdekwerkzaamheden die er plaats vonden er mee te maken.

Het pand is eigendom van Moneybird, een landelijk bekende ontwikkelaar van online boekhoudsoftware. Ook zijn een aantal andere bedrijven in het pand gevestigd. Edwin Vlieg, eigenaar van zowel het pand als Moneybird, instrueerde maandagmiddag zijn medewerkers op straat. Het devies: zodra het kan de laptop binnen ophalen en daarna thuis verder werken.

Hij zegt dat het met de schrik wel meevalt. "Ik was niet in het pand, werd gebeld door de buren. Ben wel razendsnel hier naartoe gekomen. Maar dit had veel erger gekund. De bovenste verdieping stond wel onder rook, we zullen de schade moeten opmaken. We hebben één voordeel: dat is dat we allemaal thuis kunnen werken. De bedrijfsvoering komt sowieso niet in gevaar."

Een opmerkelijk moment tijdens de 'reddingsactie' bij Moneybird, een van de brandweerwagens die aan kwam scheuren richting de Moutlaan ramde een politiewagen die al ter plaatse was. De auto liep flinke schade op bij het ongeval.

De brandweerwagen richtte zich in eerste instantie op het verder blussen van de brand, toen het sein eenmaal meester was konden de schadeformulieren worden ingevuld