Een bonte stoet met regenboogvlaggen trok zondagmiddag door het centrum van Enschede. Er liepen zo'n vijftig mensen mee aan de Pride Walk.

Deze Pride Walk Twente is een feestelijke tocht door de stad waarmee de deelnemers op luidruchtige en kleurrijke manier aandacht vragen voor de emancipatie, acceptatie en veiligheid van de lhbtiq++ gemeenschap in Twente.

De Walk luidt de Regenboogdagen in. Die duren tot en met coming-out Day, volgende week dinsdag. Gedurende die dagen is er in Enschede van alles te doen, zoals zogenoemde queer-party's en levende standbeelden op de Oude Markt om voorbijgangers te confronteren met genderexpressies. Maar ook liggen er in kantines van sportverenigingen regenboogbierfiltjes met de vraag: waar ben jij trots op?

Op deze manier moet het makkelijker worden om 'uit de kast te komen' en voor anderen om te accepteren dat iemand is zoals ie is. Organisator Marleen Hasselt van Vizier, een organisatie die zich richt op discriminatie en diversiteit: "We vieren ieders liefde en het recht jezelf te zijn."

De gemeente Enschede draagt 41.000 euro bij aan de organisatie en aan de activiteiten van vijf lhbtiq++-organisaties, organisaties voor lesbische vrouwen, biseksuele mannen, biseksuelen, transpersonen en intersekse personen. Het ministerie van OCW betaalt de helft mee. De gemeente is daar naar eigen zeggen rijkelijk laat mee, maar lange tijd was onduidelijk of het vanwege corona door kon gaan. De verschillende organisaties konden daar niet op wachten en hadden de voorbereiding al opgepakt.