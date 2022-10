Hoeveel jaren heeft de monumentale kastanje wel niet naast de kerk aan de Von Heijdenstraat gestaan? Daar komt een einde aan. Voor de beeldbepalende reus zijn de laatste uren geteld. Zaterdag wordt hij geveld.

Een boomtechnisch adviesbureau heeft deze week een rapport uitgebracht over de conditie van het bomenbestand rondom de kerk. "Helaas bleek voor wat betreft de meest in het oog springende boom, naast de kerk, dat er niet alleen sprake is van een slechte conditie. Ook bleek de boom ernstig te zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte", laat Herman Wormgoor namens Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Haaksbergen - Buurse weten.

Het advies was om de boom met een spoedvergunning te laten kappen. De boom is direct met een waarschuwingslint afgezet.