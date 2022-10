De multiculturele supermarkt aan de Johan Wijnoltsstraat die afgelopen zomer voor stankoverlast in de buurt zorgde, is nu failliet. Supermarkt Twekkelerveld verspreidde een onwelriekende geur nadat de elektriciteit wegens wanbetaling was afgesloten.

Als gevolg van het wegvallen van de koeling, gingen bederfelijke waren rotten. Het probleem werd na klachten uit de buurt in samenwerking met de eigenaar van het vastgoed opgelost. De winkel sloot al in juni. Volgens cuarator Arjen Huisman bedraagt de totale schuld minstens zes ton. De schuldeisers zijn vooral leveranciers.

In het pand waren in het verleden Sanders en de Emté gevestigd. Nadien werd het een supermarkt waar voornamelijk multiculturele producten werden verkocht. Volgens Huisman kampte het bedrijf met dalende omzetten, waardoor leveranciers niet meer konden worden betaald. "Die leverden vervolgens niet meer en zo ontstond er een vicieuze cirkel."