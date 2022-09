Een fietser is vrijdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding op de Vlierstraat in Enschede. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde op de kruising van de Vlierstraat met De Kiepe. De fietser wilde over steken vanaf De Kiepe naar de Vlierstraat en werd daarbij geraakt door een auto. Hierbij kwam de fietser ten val en raakte gewond. Over de aard van het letsel is niets bekend. De politie doet verder onderzoek. Volg dit Enschede Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Enschede