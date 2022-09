De grootste dreiging voor de zorg is niet een drama als de vuurwerkramp of een groot verkeersincident. Het is een cyberaanval die alles plat legt. Is de zorg in de regio voldoende voorbereid om dat rampscenario te voorkomen?

Vijftien zorgorganisaties houden woensdag en donderdag de oefening Digitale Ontwrichting. Het is de simulatie van een realistische en grootschalige cyberaanval. Crisisteams zijn aan zet. Hoe geven ze leiding? Hoe werken ze samen? Blijft de acute zorg overeind? Dat zal allemaal moeten blijken. De ziekenhuizen MST, ZGT, SKB, Ambulance Oost, Witte Kruis, GGD Twente, Roessingh, ZorgNetoost, Huisartsenzorg Twente, Huisartsenzorg Oost-Achterhoek, geestelijke gezondheidszorgorganisatie Dimence, Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg regio Twente, Expertisecentrum voor Cybersecurity in de zorg en de Veiligheidsregio's Twente en Noord- en Oost-Gelderland doen mee aan de oefening. De organisatie is in handen van de Acute Zorg Euregio.