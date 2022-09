Al jaren regent het klachten over de beruchte ondergrondse afvalcontainers. Sinds maart van dit jaar hangen er daarom bij verschillende milieupleinen in Enschede camera's. En met succes: "We krijgen minder klachten over afvaldump op de plekken waar camera's hangen."

Ondanks een groot aantal maatregelen bleef het aantal illegale bijplaatsingen van afval hoog. Inzet van camera's was daarom hoognodig volgens burgemeester Roelof Bleker. In totaal zijn er drie camera's: bij Enschede Zuid, Lage Bothof en Op de Brouwerij. Door het plaatsen van de camera's is het aantal klachten over afval naast de containers afgenomen. Ook kregen 56 afvaldumpers een boete. De kosten daarvan bedragen 95 euro. In april ontving een bewoner aan de Perseusstraat ook zo'n boete voor het dumpen van afval, hoewel ze verkondigde het afval niet zelf gedumpt te hebben. Voorlopig blijven de camera's daarom hangen. Later besluit de gemeente of deze verplaatst kunnen worden naar andere milieupleinen in Enschede. "Maar dat doen we pas als blijkt dat het aantal bijplaatsingen op de huidige plekken sterk is afgenomen", meldt de gemeente.