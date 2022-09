Er komen nieuwe bomen en planten, biologische landbouw en wandelaars en fietsers kunnen beter bij het Mauritsbosje komen. Zo ziet de gemeente Enschede de invulling van de bolling en de westkant van de Usseler Es. Aan de oostkant komt een klein bedrijventerreintje.

Voor die invulling is uitvoerig overlegd met bewoners, boeren en natuurorganisaties. Met afwisselende landbouw komt er vanzelf natuur waardoor insecten en kleine dieren meer kans krijgen. Ook is er ook plek voor water om in te spelen op klimaatveranderingen.

Aanvankelijk zou de hele Usseler Es een bedrijventerrein worden. Daartegen kwam veel protest, omdat de es de grootste krans-es van Europa is en daarmee van natuurhistorische waarde. Die zou dan worden opgeofferd. Na jaren van verzet en zelfs een referendum over bebouwing ging er drie jaar geleden een streep door de plannen. Alleen aan de oostkant, aan de kant van Ben van't Mös en de Oude Usselerschool, is nu nog plek voor een bedrijventerrein, maar veel kleiner dan beoogd. Voor het grootste deel is gekozen voor natuur, groen en landbouw.

Pachters helpen mee

De landbouwgronden worden verpacht. De pachters gaan duurzaam met de grond om, de gemeente helpt ze met langlopende contracten zodat de boeren ook kunnen investeren en er winst kunnen uithalen.

Volgend jaar wil de gemeente beginnen. "Misschien dat het er eerst nog wat aangeharkt uitziet, maar een paar jaar later is het een mooi natuurgebied", aldus een woordvoerder.