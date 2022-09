De gemeente heeft afgelopen week vijf asielzoekers weggestuurd uit de Diekmanhal. Het gaat om zogenoemde 'veiligelanders', waarvan de gemeente heeft gezegd ze niet te willen opvangen.

Enschede liet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers weten plek te hebben voor 2000 asielzoekers, maar geen 'veiligelanders' of illegalen. Naar aanleiding van een winkeldiefstal bleken er toch enkele veiligelanders meegekomen. "Dat was niet de afspraak", aldus burgemeester Roelof Bleker. "Eerst zijn er vier weggestuurd en daarna nog een."

Veiligelanders zijn mensen uit landen die veilig worden geacht zoals Marokko. Zij hebben geen recht op asiel, hun aanvraag is afgewezen, maar toch blijven ze het proberen. Het is een heel andere groep dan mensen die zijn gevlucht uit oorlogslanden. "Het zijn beroepsasielzoekers", zegt Bleker en die wil hij niet in de Diekmanhal. Hij benadrukt dat de opvang en zeker deze noodopvang daar niet voor is bedoeld.

In de Diekmanhal worden sinds vorige week woensdag 200 asielzoekers opgevangen die anders bij de opvang in Ter Apel buiten hadden moeten slapen. De asielzoekers kunnen twee weken blijven. De burgemeester zegt met klem toe dat de asielzoekers op 6 oktober weer vertrekken.