Een vrijstaande woning aan de stadsrand van Enschede is zwaar beschadigd geraakt door een uitslaande brand. De brand ontstond rond middernacht in de nacht van zondag op maandag. De getroffen woning is aan de Hengelosestraat, zo'n driehonderd meter van de kruising met de Broeierdweg in de richting van Enschede.

Het is onduidelijk waar in huis de brand ontstond, maar toen de brandweer arriveerde stond de kap - vermoedelijk van riet - in lichterlaaie. De vlammen sloegen hoog uit het dak. De bewoners konden zichzelf tijdig in veiligheid brengen. Brandweer was met twee blusvoertuigen en een hoogwerker aanwezig om de brand te bestrijden. Onderwijl brachten de bewoners de auto's rondom de woning in veiligheid. Tijdens de bluswerkzaamheden gebeurde op de Hengelosestraat een aanrijding. Een auto die afremde voor de hulpdiensten, werd geraakt door een achterligger die niet tijdig remde. Uit voorzorg is een ambulance opgeroepen voor een van de inzittenden.