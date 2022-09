De ochtendkrant leest zichzelf voor, de koelkast komt de drankjes brengen, de prullenbak ruimt de rommel op én zet zichzelf iedere woensdag buiten. Hartstikke handig. Maar wat is dat waard als je geen vrienden hebt?

Daarover gaat Ravi de Robot, de nieuwe kindervoorstelling die binnenkort in Enschede in première gaat. Voor deze productie zocht Theater Sonnevanck een bijzondere hoofdrolspeler: een robot met een eigen wil. En wie kan die beter maken dan Enschedeër Edwin Dertien, als ervaren robotbouwer verbonden aan de Universiteit Twente.

Hij bedacht een expressieve robot, die er weliswaar schattig uitziet, maar tegelijk hondsbrutaal en eigenwijs is. Door de verscheidenheid aan functionaliteiten is Ravi een volwaardig cast-lid geworden.

Edwin Dertien ontwierp en bouwde Ravi de robot niet alleen, de professor zal Ravi tijdens de voorstelling ook zelf besturen. Dat begint op 8 oktober in het eigen theater van Sonnevanck aan de Walstraat, en eindigt na twintig voorstellingen in het hele land weer in Enschede, op zondag 27 november.

Ravi de Robot zal overigens niet alleen op het toneel staan. Ook 'echte personages' als het meisje Sas en haar computer-verslaafde en beeld-bellende vader zijn er. Want uiteindelijk gaat het allemaal om de vraag: Kan een robot eigenlijk een volwaardig gezinslid zijn?

Met de bouw van Ravi heeft Edwin Dertien gelijk het initiatief genomen voor het 'Robot Theater Lab'. Dat is een platform dat als doel heeft om meer robotica in te zetten in het theater.Dankzij de verscheidenheid aan functionaliteiten is Ravi een volwaardig castlid dat gedurende de voorstelling bestuurd zal worden door Edwin zelf.

Ravi de Robot, zondag 8 oktober en 27 november bij Theater Sonnevanck in Enschede. Kaarten: sonnevanck.nl.