Militaire voertuigen, legertenten en bewapende militairen in Enschede. Geen reden voor paniek, want het blijkt te gaan om een militaire oefening van het Korps Nationale Reserve bij het Defensiecomplex aan het Forum. Zij maken deel uit van de Koninklijke Landmacht.

Deze zaterdag is het Defensiecomplex aan het Forum omgetoverd tot rechtbank. Fictief uiteraard. "Met een samengesteld peloton van zo'n 35 reservisten ondersteunen we hier vandaag de politie", legt sergeant en oefenleiding Rutger uit. Het scenario is wel realistisch. En dus is het goed om dit te oefenen. Voor het eerst wordt daarvoor deze locatie in Enschede gebruikt.

"Ideaal", vindt Rutger. "Dichtbij Vliegveld Twenthe en het gebouw is van defensie, dus de lijntjes zijn kort." Om misverstanden te voorkomen: de oefening wordt dichtbij De Grolsch Veste gehouden, maar heeft niets met het stadion te maken. De militairen worden vandaag van 7.00 tot 14.00 uur verrast door 'bezoekers van de rechtbank' en moeten daar dan op reageren. "Na corona is dit weer een van de eerste oefeningen die we in het publieke domein kunnen houden. En daar zijn we blij mee."

De Koninklijke Landmacht houdt deze zaterdag de hele dag oefeningen met betrekking tot het bewaken en beveiligen van het Nederlands grondgebied. Het betreft ontruimde gebieden en belangrijke objecten, zoals energiecentrales, tunnels en bruggen en (lucht) havens.

Volgens de gemeente Enschede zijn er voorzorgsmaatregelen genomen om zoveel mogelijk overlast en hinder door deze oefening te voorkomen. Over twee weken vinden er op deze locatie aan het Forum weer militaire oefeningen plaats.