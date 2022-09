Parkeren op straat wordt duurder. De gemeente zet er in het nieuwe jaar tien cent bovenop. Per uur betaal je dan 3,30 euro.

Daarmee blijft parkeren in de parkeergarage goedkoper, hoewel die prijs ook iets gaat stijgen. Parkeren in de Van Heekgarage, Irenegarage en Stationsgarage scheelt tien cent per uur.

Bij de bouw van de van Heekgarage in 2010 is afgesproken dat straatparkeren jaarlijks iets duurder wordt om de garage te kunnen betalen en om straatparkeren te ontmoedigen.

Mooienhof goedkoopst

Het goedkoopst parkeer je in de parkeergarage Mooienhof, pal achter de Sting. Daar betaal je nu wel dezelfde 3,10 euro per uur, maar voor een hele dag maar 7,50 euro. Bij de anderen is een dagkaart 15,50 euro.

De jaarlijkse stijging van tien cent op straat is normaal genoeg om de inflatie het hoofd te bieden. Vanwege de hoge inflatie is dat dit jaar niet zo. De verhoging van de parkeertarieven levert de gemeente 100.000 euro extra op, maar ook de kosten zijn gestegen en veel hoger ook.