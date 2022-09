Een fietser is donderdagmiddag rond 16.00 uur gewond geraakt bij een aanrijding op de Hortensiastraat in Enschede, vlak bij het winkelcentrum.

De fietser kwam ten val door een aanrijding met een auto. De oorzaak van het ongeval is onduidelijk. De fietser is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn.

De auto die bij het ongeval betrokken was, liep flinke schade op.