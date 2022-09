De noodopvang voor tweehonderd asielzoekers in Enschede is woensdagavond versneld in gebruik genomen na een dringend verzoek van het kabinet. Door sluiting van diverse locaties elders is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) nog op zoek naar onderdak voor honderden mensen.

Enschede stemde maandag in met een crisisnoodopvang in de Diekmanhal voor 200 asielzoekers. Groepsgewijs kunnen daar de komende weken mensen worden opgevangen. Met de komst van nu al 200 mensen, zit de opvang ook meteen vol. De voorbije dagen is er hard gewerkt om de noodopvang geschikt te maken voor onderdak voor vluchtelingen. Er is personeel geworven en er zijn voorzieningen aangebracht. De mensen die vanavond naar Enschede komen hadden anders de nacht buiten moeten doorbrengen. Volgens afspraak is de opvang uiterlijk twee weken lang beschikbaar. De opvang kost de gemeente Enschede niks extra. Dat heeft het COA bij eerdere opvanglocaties in het land al laten zien. De politiek in Enschede heeft in meerderheid positief gereageerd op het plan. Opnieuw opvang op de luchthaven was niet wenselijk.