Er komen 36 lofts achter de geplande woontoren aan het Stationsplein. Ze zijn bedoeld voor hoogopgeleide jongeren met een baan.

Het kan er net tussen en is volgens architect Judith Lansink een precisieopgave. Ze ziet het als een uitdaging om op de beperkte ruimte waar nu nog zwarte opslagboxen staan een gebouw neer te zetten met een soort woning dat er in Enschede nog niet is. Lofts voor young professionals. En om tijdens de bouw zo min mogelijk overlast voor de omgeving te veroorzaken.

Ook wethouder Jeroen Diepemaat ziet het helemaal zitten. "De locatie is een prachtige plek voor iedereen die zich aangetrokken voelt tot een hoog stedelijke omgeving. Met het station op steenworp afstand."

Nu nog loop je via de Brammelerdwarsstraat tussendoor naar de Korte Hengelosestraat of rij je naar de parkeergarage. Die ingang wordt verlegd naar de zijkant, naar de Piet Heinstraat. Daardoor is er ruimte voor nieuwbouw en kan het Stationsplein autovrij worden. De bouw begint vermoedelijk volgend jaar, de eerste lofts kunnen al in 2024 worden opgeleverd.

Met dit plan zijn alle plekken voor woningbouw rond het Stationsplein ingevuld. Eerder al werd bekend dat er aan het Stationsplein een woontoren met 159 appartementen komt, eveneens voor jonge werkenden, en dat er hoogbouw met 101 appartementen komt op de plek van 't Bölke.

De drie gebouwen maken deel uit het het zogenoemde Centrumkwadraat, vijf gebouwen met ruim 700 appartementen aan de rand van het centrum. "Het centrum ondergaat de komende jaren een ware metamorfose", aldus de gemeente Enschede. Het Rijk en de provincie Overijssel leveren met 25 miljoen euro een wezenlijke bijdrage aan de bouw, onder meer voor de aanleg van een parkeergarage onder het Stationsplein.