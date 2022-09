De politie maakt zich zorgen over Wico van Leeuwen (48) uit Borculo. Van de Achterhoeker ontbreekt al enkele maanden ieder spoor. Hij is medio mei voor het laatst gezien in de Enschedese wijk Wesselerbrink.

De politie treedt nu voor het eerst naar buiten met een foto en informatie over de vermiste man. Volwassenen hebben het recht om te verdwijnen, de politie komt pas in actie als er 'gerede onzekerheid bestaat over de vraag of de vermiste persoon nog in leven is'.

In de oproep zegt de politie zich zorgen te maken om de man. Tips kunnen worden gedeeld via 0900-88 44 of de website van de politie. Het is onduidelijk wat Wico in Enschede deed half mei en of hij daar vaker kwam. Hij is 1.93 meter lang en heeft donkerblond haar.