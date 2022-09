De politie en de gemeente houden het Dorpshuis in Glanerbrug in de gaten, meer kunnen ze niet doen. Dat antwoordt burgemeester Bleker op vragen van PVV-raadslid Blömer. Die wil dat er een einde komt aan de overlast voor de buurt.

De gemeente verkocht het Dorpshuis aan de Kerkstraat vijf jaar geleden, waarna de koper het gemeentelijk monument verbouwde tot zes appartementen. Het pand staat inmiddels bekend als drugspand, het verpaupert en de bewoners veroorzaken veel overlast in de buurt.

Het Dorpshuis was in juli twee keer in het nieuws na een steekpartij en een brand. Inmiddels is één van de bewoners, de verdachte in de steekpartij van juli, na een kort geding uit huis gezet. Volgens Blömer durven de buurtbewoners hun kinderen niet meer buiten te laten spelen.

De PVV probeert de buurt verder te helpen door de momentenstatus van het pand aan te halen. Maar die monumentenstatus zegt volgens de gemeente alleen iets over de buitenkant. De eigenaar is er nu op aangesproken dat hij het pand moet onderhouden. Eisen dat hij het pand ook intern in originele staat terugbrengt, kan de gemeente niet. Destijds in 2017 was het toegestaan om het te verbouwen tot zes appartementen.

De geruchten gaan nu, heeft Blömer gehoord, dat de eigenaar het wil verbouwen tot 20 appartementen voor een zorgbedrijf, bijvoorbeeld voor verslavingsinstelling Tactus. De gemeente weet daar niks van en wacht een vergunningaanvraag af. Die wordt dan getoetst aan de regels die nu gelden. Voldoet het niet, dan wordt het afgewezen.

Als laatste optie vraagt Blömer of de gemeente het pand niet terug kan kopen. Nee, ook dat kan niet, daar is geen regeling of geld voor. De burgemeester vraagt de mensen in en om de Kerkstad overlast te blijven melden zodat de politie en de gemeente er wél wat tegen kunnen doen.