De Diekmanhal is aangewezen als plek voor de noodopvang van 200 asielzoekers. Schoolklassen en sporters kunnen daar twee weken niet terecht, want zolang blijven de vluchtelingen. Dat doet de vraag rijzen waarom er niet een leegstaand pand is gekozen. Waarom niet de oude Tubantia aan de Getfertsingel?

Het gebouw uit 1964 staat inmiddels al acht jaar leeg. Het is eigendom van de gemeente en was enige tijd verhuurd aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA. Die ving er korte tijd asielzoekers op volgens de bed- bad- en broodregeling, mensen voor wie de asielprocedure is afgewezen. De ruimte was toen geschikt voor de opvang van deze mensen. Op het hoogtepunt verbleven er tien, en is ook groot genoeg voor 200 mensen.

Opvang in het pand aan de Gerfertsingel passeerde de revue, maar het pand is niet geschikt en viel af. De gemeente heeft plannen voor het gebied waar het voormalige Tubantia pand staat. Er komen woningen, bos en water. Daarom is het oude Tubantia-gebouw al enige tijd niet meer onderhouden en technisch niet meer geschikt om 200 mensen op te vangen.

Omdat de opvang heel snel moest gebeuren kon het gebouw niet op tijd klaargemaakt worden voor de opvang. De Diekmanhal was wel snel in te richten tot noodopvang.

De oude Janninkhallen, de drukpershal en het kantoorpand van Tubantia blijven in de nieuwe plannen bestaan. Er komen woningen en er kunnen startende bedrijfjes en kunstenaars werken.