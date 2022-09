De Griekse student loannis M. wordt op 6 juni dit jaar bij de Spar in de binnenstad van Enschede op heterdaad betrapt als hij eten steelt. Al snel wordt duidelijk dat hij dat al een tijdje doet. Het levert hem dinsdag een werkstraf van 30 uur op

De Griekse student komt na zijn verjaardagsfeestje in geldproblemen als hij zijn geld voor de hele maand verspeelt bij een spelletje poker met vrienden. Omdat hij wel moet eten verzint hij een bijzondere oplossing. M. plakt de streepjescode van een goedkoop product op zijn boodschappentas en scant die code steeds als hij zijn boodschappen afrekent bij de zelfbedieningskassa. En zo komt op M. aan goedkope boodschappen.

Helemaal onopgemerkt gaat het 'boodschappen' doen niet. In de dagen voor 6 juni voelt de winkelmanager al nattigheid en houdt M. in de gaten. Volgens de Spar staat vast dat de Griek zeker elf keer op deze manier winkeldiefstal pleegde, hij moet de winkel nu elf keer 181 euro schadevergoeding betalen.

Bijbaantje?

Waarom hij niet gewoon even een bijbaantje nam, vraagt politierechter Sandra Huisman. Daarvoor had hij geen tijd zegt M. Hij zit de hele dag in de collegezaal. Op zijn horloge wijzend zegt hij: "Ik had nu ook in de collegebanken moeten zitten." Als M. medelijden verwacht van de rechter, dan komt hij van een koude kermis thuis. "Ik ken anders genoeg studenten die gewoon een bijbaan hebben hoor", reageert Huisman droog.

De Griek krijgt nog een laatste waarschuwing voor hij de zaal verlaat;: "Als u de komende vijf jaar hier weer komt dan kan geen rechter nog een taakstraf opleggen!"