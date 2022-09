Een man is maandag aan het einde van de middag gewond geraakt bij een brand in Enschede.

De hulpdiensten kregen omstreeks vijf uur een melding van een woningbrand aan de Hekselbrink. Ter plaatse bleek een pan met vet vlam te hebben gevat, waarna de brand oversloeg op de afzuigkap, aldus buurtbewoners.

De brandweer had de situatie snel onder controle. Eén man is met brandwonden per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.