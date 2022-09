In een jeugdzorgcomplex aan de Snelliusstraat in Enschede is maandag aan het begin van de avond brand uitgebroken in een appartement. De brandweer doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Ook de politie doet onderzoek.

De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt om de brand te blussen in een appartement van een wooncomplex aan de Snelliusstraat. Bij aankomst van de hulpdiensten was er sprake van rookontwikkeling. De straat is door de politie afgezet. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. De politie heeft het pand aan de Snelliusstraat afgegrendeld. Volg Enschede Volgen Ontvang een melding als er nieuws is ui/over Enschede