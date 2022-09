De toekomst van fietsendief Remy V. (32) uit Enschede is somber. Niet alleen door de kankercellen in zijn lichaam, maar ook omdat hij niet van andermans fietsen af kan blijven. "Als ik niet aan geld kan komen, dan is het niet raar dat ik steel. Toch?"

De Enschedeër stond vrijdagmiddag voor een hele serie van fietsendiefstallen terecht. Niet de eerste keer, want V. maakt er al jaren een beroep van om fietsen te stelen. Geen fiets is veilig voor hem. Toen hij op 9 maart bij het Enschedese ziekenhuis een afspraak had voor een kankeronderzoek nam hij er meteen eentje mee. Op 15 maart betrapten beveiligers van het ziekenhuis hem terwijl hij probeerde een fiets te stelen. V., die net te horen had gekregen dat de kanker uitgezaaid was in zijn hele lichaam, trok een mes en bedreigde de beveiligers. "Ik had er schijt aan", zei hij vrijdag tegen politierechter Sandra Huisman.

V. sloeg ook toe in Hengelo, Delden en Haaksbergen. V. gebruikte een zogenoemde Poolse sleutel, gereedschap waarmee het uiterst makkelijk is om dure fietssloten open te breken. Toen V. na een vorige behandeling van zijn rechtszaak naar huis mocht voor een chemobehandeling werd hij een dag later alweer gepakt met een gestolen fiets.

V. heeft volgens rechter Huisman 'de wind niet mee' in het leven. Maar dat praat het gedrag niet goed. Volgens V. schiet de hulpverlening steeds ernstig tekort. "Dan kom ik vrij en sta ik met een tas op straat en moet het maar uitzoeken", zei hij tegen de rechter.

De impact van fietsendiefstallen is groot, aldus de officier van justitie. Ze kwam met een persoonlijk verhaal. "Mijn moeder, die ook kanker heeft, werd onlangs toen ze voor een controle bij de dokter was bestolen van haar fiets. Zij moest teruglopen naar huis. U mag dan zeggen dat er van alles misging in uw leven, maar u staat geen moment stil bij de gevolgen voor uw slachtoffers." Ze eiste tien maanden cel tegen Enschedeër V.

Advocaat Jeroen Michels zei dat de fietsendiefstallen een manier van leven zijn voor V. "En daar wordt hij nu op afgerekend." De raadsman stelde een half jaar cel voor. Rechter Huisman legde V. de gevraagde tien maanden op. "Dan worden er tenminste even geen diefstallen gepleegd."