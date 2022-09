De de 39-jarige Melvin H. uit Enschede is veroordeeld tot een half jaar voorwaardelijke celstraf. De drugsverslaafde man stichtte op 3 december vorig jaar een brandje in de woning van zijn ouders aan de Lattropbrink in Enschede.

H. maakte in de nacht van de brand zelf zijn ouders wakker. Hij vertelde hen dat ze zo snel mogelijk naar buiten moesten omdat er meerdere tanks met zuurstof in de woning stonden en dat ze konden ontploffen. De tanks waren in de woning omdat H.'s moeder kampt met COPD. De ouders vertelden meteen dat H. de brand moest hebben aangestoken, iets dat brandonderzoekers ook vaststelden. Zij zagen dat de brand op het matras waarop H. sliep was begonnen. Om het bed heen stonden een tank met bio-ethanol en accu's die met plakband aan elkaar gebonden waren. Waarom H. brand stichtte, is onduidelijk. Hij weigerde mee te werken aan een onderzoek en verscheen twee weken geleden ook niet bij zijn rechtszaak. Het vermoeden is dat er bij H., die als minderjarige al twee keer voor brandstichting werd veroordeeld, het nodige aan de hand is. Onderdeel van het vonnis van donderdag is verplicht contact met de reclassering.