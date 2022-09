De vijver van arbeidskrachten in Twente en de Achterhoek is afgelopen maand weer verder opgedroogd. Het UWV meldt dat er in augustus 2 procent minder WW-uitkeringen werden verstrekt ten opzichte van een maand eerder.

Het personeelsgebrek leidt onder andere tot problemen bij klantcontactcentra in onze regio, zegt het UWV. De vraag naar klantcontactmedewerkers overstijgt het aanbod. Door het tekort aan mensen en complexere vragen over bijvoorbeeld het energiecontract, lopen de wachttijden bij klantcontactcenters steeds vaker op.

De sterk groeiende vraag naar klantcontactmedewerkers verklaart het UWV onder meer doordat mensen meer online kopen bij webwinkels. Ook bieden bijvoorbeeld de overheid, banken, zorgverzekeraars en energieleveranciers steeds vaker diensten aan via internet.

Vorige maand verstrekte het UWV 5.168 WW-uitkeringen in Twente, 107 minder dan in juli. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal werkzoekenden bijna met 30 procent gedaald. De Achterhoek laat vergelijkbare daling zien. Daar waren 2,4 procent minder werkzoekenden, in augustus daalde het aantal uitkeringen naar 1.993.

Hiermee staat de toch al krappe arbeidsmarkt in beide regio's verder onder druk. De situatie is 'zeer krap', net als in het overgrote deel van Nederland, aldus het UWV. In de noordelijke regio's is de markt 'krap', een stapje onder het hoogste niveau.