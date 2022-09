In vroege donderdagochtend is er brand uitgebroken bij een woning aan de Stevenfennestraat in Enschede. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek het om een uitslaande brand te gaan. Er is niemand gewond geraakt.

De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. De bovenverdieping van de woning is als gevolg van de brand verwoest. De brand trok veel bekijks in de buurt, het is vooralsnog onduidelijk hoe deze heeft kunnen ontstaan. De brandweer is nog enige tijd bezig met nabluswerkzaamheden.