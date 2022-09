De verhuizing van de bibliotheek naar het Wilminkplein is met zeker enkele maanden uitgesteld. De gemeente vindt de aannemer die het Muziekkwartier daarvoor zou verbouwen, te duur. De gemeente Enschede gaat op zoek naar een andere.

Het Muziekkwartier zou voor 13 miljoen euro worden verbouwd voor de komst van de bibliotheek. Voor dat geld krijgt het Wilminktheater een nieuwe hoofdingang en wordt het van binnen zo verbouwd dat er een indeling komt voor Metropool, muziekschool Kaliber, de bibliotheek en horeca. Door de gestegen bouwprijzen kon de aannemer dat niet meer doen voor dat geld en zou de verbouwing 5, 6 of misschien wel 7 miljoen euro duurder worden. "Dat geld is er niet", zegt wethouder Jeroen Diepemaat.

Vooral het risico van de bouw bleek het breekpunt. "Wij betalen een prijs en wat krijg je daarvoor, daar hadden we een forse discussie over. We hadden informatie dat we het elders goedkoper konden krijgen." Daarop is het contract tussen het bouwbedrijf uit Goor en de gemeente verscheurd. Een nieuwe aannemer is er nog niet, iedereen kan weer inschrijven. Ook het bewuste bouwbedrijf uit Goor. Wel blijft 13 miljoen 13 miljoen. Hoewel dat nu ook niet meer helemaal vaststaat. "Misschien moeten we toch iets met de gestegen prijzen, maar voor nu nog niet." Diepemaat denkt dat de verbouwing begin volgend jaar kan beginnen, al het voorbereide werk is al gedaan.

Het uitstel betekent dat de bibliotheek niet volgend jaar zomer, maar naar verwachting pas in de winter van 2023 kan verhuizen. De bibliotheek kan op de huidige plek aan de Pijpenstraat nog wel even door. "Maar niet tot in lengte van dagen. Dan moet er echt voor veel geld verbouwd worden."