Veelpleger Björn R. (43) uit Enschede mag woensdagmorgen in zijn handjes knijpen als zijn advocaat Jeroen Michels succesvol betoogt dat één van de twee winkeldiefstallen waarvan hij verdacht wordt niet bewezen kan worden. Het levert hem drie weken cel in plaats van de oorspronkelijk geëiste vijf weken op.

Afgelopen maand wordt duidelijk dat er bij een filiaal van het Kruidvat flink gestolen wordt. Al snel is de verdenking dat de dader de bij politie en justitie bekende R. moet zijn. Agenten herkennen hem op camerabeelden als de man die op 23 augustus een flinke stapel scheermesjes in een tas stopt en met de tas boven zijn hoofd door de poortjes de zaak verlaat. Ook op 30 augustus komt R. in beeld als hij in het filiaal spullen uit een winkelmandje in een tas stopt en kalm langs onbemande kassa’s naar buiten loopt.

Tegenover rechter Dennis van den Berg erkent R. grif dat hij de scheermesjes met een waarde van 200 euro stal; “Ik heb ze gepakt.” Hij bestrijdt echter dat hij op 30 augustus spullen ter waarde van 72 euro jatte. De spullen in het mandje waren van hem zegt hij, gekocht in een andere zaak.

Advocaat Michels wijst de rechter erop dat er nergens op de beelden te zien is dat R. de spullen ook uit een vak in de winkel pakte en in het mandje legde. Ook heeft hij geen idee hoe de winkel aan een bedrag van 72 euro komt. Zijn pleidooi door officier van justitie Rhea twijfelen. Hij noemt het een vreemd verhaal en zegt “op vreemde verhalen kun je niet iemand veroordelen” en hij past zijn oorspronkelijke eis van 5 weken aan.