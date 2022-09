Enschede trekt 5,5 miljoen euro uit voor de peuterspeelzaal. De bijdrage voor ouders gaat iets omhoog.

Die 5,5 miljoen euro wordt uitgekeerd aan drie geselecteerde organisaties voor kinderopvang. Die kunnen daarmee zo'n 1.200 peuters leren om samen te spelen en te delen. De kinderen leren er nieuwe woorden, zingen liedjes en spelen spelletjes. Ze kunnen er maximaal twee dagdelen per week terecht.

De gemeente trekt er jaarlijks geld voor uit omdat ze het belangrijk dat de kinderen zich in zo'n zogenoemde peutergroep al vroeg kunnen ontwikkelen. Wethouder Van Houdt denkt dat het extra belangrijk is voor peuters die wel wat hulp kunnen gebruiken en zo een betere start maken op de basisschool.

Ouders betalen zelf een kleine bijdrage die afhangt van de hoogte van hun inkomen. Voor minima is dat maandelijks 9,57 euro per kind. Dat is dit jaar nog 9,29 euro. De hoogste inkomens betalen bijna 160 euro.

De drie geselecteerde organisaties zijn Humankind, Columbus Junior en Partou. Zij hebben samen veertig peutergroepen in de stad en gekwalificeerde mensen in huis voor de voorschoolse opvang.