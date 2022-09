De politie heeft dinsdag vier personen aangehouden in en voor een woning aan de Pathmossingel in Enschede. Volgens een woordvoerder houden de arrestaties verband met een geweldsincident eerder op de dag in Almelo.

Meerdere agenten met getrokken pistool doorzochten de woning en een voor de deur geparkeerde auto. Een klein deel van de singel was daartoe afgezet met een lint. De politie was met zeven voertuigen aanwezig. Waarvan de aangehouden personen verdacht worden en wat de exacte relatie is met het incident in Almelo, is volgens de politie nog onduidelijk. "Het beeld is nog te warrig. Onderzoek zal ons de nodige helderheid moeten brengen. Voor conclusies is het nu nog te vroeg."