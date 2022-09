Er is brand uitgebroken op een balkon van een woning aan de Brouwerijstraat in Enschede. Ter plaatse bleek er houten meubilair in de brand te zijn gevlogen. Boven de wijk Roombeek waren zwarte rookwolken zichtbaar.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg op de woning. Het is eveneens onduidelijk hoeveel schade de brand heeft aangericht. Volg Enschede Volgen Ontvang een melding als er nieuws is ui/over Enschede