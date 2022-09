Het doorsnijden van een laadkabel van een bezitter van een elektrische auto in Twekkelerveld lijkt een solo-actie van een 'kruimeldief' te zijn geweest. Afgelopen vrijdag meldde een inwoner op Facebook dat een 'namaak G.I. Joe' de kabel van zijn auto had afgeknipt.

De zonderlinge actie, die plaatsvond in de nacht van donderdag op vrijdag, werd op beeld gezet door een bewakingscamera en door de inwoner op Facebook geplaatst. Te zien is hoe een man in camouflagekleding en met een fles, vermoedelijk gevuld met bier, de kabel van het elektrische voertuig die geparkeerd staat onder de carport, vernielt.

De gedupeerde inwoner wilde zelf maandag weinig kwijt over de vernieling en verkiest het anoniem te blijven. "De publiciteit op Facebook is wel voldoende. Ik heb deze man liever niet weer voor de deur staan." De Enschedeër heeft aangifte gedaan bij de politie.

Navraag in de Jupiterstraat leerde maandag dat vermoedelijk sprake is van een incident. Een buurman, die een paar huizen verderop in dezelfde straat heeft eveneens een elektrische auto, maar die werd door de ongenode nachtelijke bezoeker ongemoeid gelaten. "Ik heb op Facebook gelezen dat dit de buurman is overkomen, heel vervelend voor hem. Ik heb nergens last van gehad en hoop dat het zo blijft."

Op Facebook wordt in de reacties gemeld dat er de laatste tijd veel wordt ingebroken in Twekkelerveld. Op het medium staat echter niets over andere lotgenoten met een elektrische auto die hun laadkabel zagen doorgeknipt of gesneden.