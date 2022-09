"In Glanerbrug kunnen ze best naar het Diekman fietsen, dat moeten ze in Boekelo en Usselo ook." Dat zegt CDA-raadslid Mart van Lagen. Hij vraagt burgemeester en wethouders om nog eens goed te kijken naar de kosten voor hun plannen voor zwembad De Brug.

De coalitiepartijen BBE, VVD, PvdA en ChristenUnie hebben zich voorgenomen om 2 miljoen euro uit te trekken voor de heropening van de zwembad De Brug in Glanerbrug. Dat is vijf jaar geleden gesloten omdat onderhoud en exploitatie te duur was. Waar die 2 miljoen vandaan moet komen, is volgens Van Lagen volstrekt onduidelijk. Hij zegt gesteund te worden door de meeste oppositiepartijen.

Tegelijkertijd zijn er plannen voor nieuwbouw van zwembad Het Diekman in Enschede. "Het nieuwe zwembad heeft vooral plek voor verenigingen, niet voor recreatief zwemmen na schooltijd." Van Lagen denkt dat die 2 miljoen euro beter kan worden gebruikt voor het nieuwe Diekman. De CDA'er vermoedt dat die al duur genoeg wordt, door de gestegen prijzen van bouwmaterialen.

Met eenmalig 2 miljoen euro toezeggen kan het zwembad in Glanerbrug bovendien nog niet open. Onderhoud en exploitatie kosten veel geld, elk jaar weer. Daar is geen garantie voor gegeven. Uit een enquête van de Dorpsraad Glanerbrug blijkt dat zeker de helft van de Glanerbruggers zich vrijwillig wil inzetten voor het zwembad. "Ze moeten niet onderschatten wat je je als vrijwilligersorganisatie op de hals haalt. Er hoeft maar iets met een kind te gebeuren en dan? En is de verzekering wel goed geregeld?"

Mart van Lagen denkt dat de toezegging van 2 miljoen om De Brug te heropenen uit de koker komt van BBE, en dat het verkiezingsretoriek is geweest. "De inwoners van Glanerbrug wordt een worst voorgehouden. Ze kunnen dit niet waarmaken."