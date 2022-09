Rond het Rutbeek in Enschede is een verkeerschaos ontstaan. Duizenden bezoekers zijn op weg naar het festival Tuckerville, sommigen staan al uren in de file. De organisatie zegt rond half 3 te zien dat de files oplossen.

Tientallen mensen reageren op sociale media dat ze al uren onderweg zijn maar dat het verkeer muurvast staat. Op Google Maps kleuren de wegen rond het Rutbeek, waar het festival gehouden wordt, donkerrood. Voor de Haaksbergerstraat wordt om 14.30 uur een vertraging van een uur en 10 minuten gemeld. De mensen zijn onderweg naar het festival van initiatiefnemer Ilse DeLange en waar naast de Almelose zangeres onder meer DI-RECT, Danny Vera en Guus Meeuwis optreden. Maar de mensen die vaststaan in de file missen een deel van het programma. Er wordt door sommigen al gevraagd om compensatie. Afgelopen editie was het ook erg druk op de parkeerplaatsen, vooral aan het begin van de dag. De organisatie meldt op de eigen website dat het daarom voor deze editie het verkeersplan onder de loep heeft genomen 'zodat we herhaling hopelijk kunnen voorkomen'. Dat lijkt vooralsnog niet gelukt. "We zitten er bovenop", zegt een woordvoerder van het festival. "We zijn knetterhard aan het werk om iedereen zo snel mogelijk binnen te krijgen en we zien dat er beweging inkomt. Er zijn inmiddels ook al 13.000 mensen binnen die volop van het festival genieten."