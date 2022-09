Een waslijst aan beschuldigingen had het OM verzameld tegen Mike van den T. uit Enschede. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie en 21 hennepkwekerijen aansturen in onder andere Enschede, Hengelo en Losser. In de rechtbank zette de officier flink het mes in die aanklacht. Hij eiste 36 maanden cel voor een hennepkwekerij, wapenbezit, een partij oxycodon-pillen en illegaal vuurwerk.

De strafzaak tegen de 43-jarige Mike van den T. kenmerkte zich door de steeds wisselende lijst van beschuldigingen. Na drie voorbereidende zittingen eerder dit jaar vroeg zijn advocaat Jeroen Michels aan de officier van justitie waar Van den T. zich tegen moest verweren. Elke zitting kwam er een strafbaar feit bij en ging er een af. In juni sneuvelde al de verdenking van deelname aan een criminele organisatie, maar meldde de officier dat de verdachte nog wel werd gelinkt aan twintig hennepkwekerijen. In de Almelose rechtbank bleef daar vrijdagmiddag nog één kwekerij van over. Volgens het OM zat Van den T. achter de kwekerij aan de Pruisische Veldweg in Hengelo. Daar zagen observerende agenten de verdachte uit een busje stappen en spullen in- en uitlaten. Wat de spullen waren bleef onbekend. Verder baseerde de officier de aanklacht op chats en afgeluisterde gesprekken. De Enschedeër zou Aziatische personen hebben gebracht en opgehaald. Zij zouden als knippers werken in de kwekerijen. Van den T. ontkende zijn betrokkenheid. De Enschedeër bekende het bezit van vier vuurwapens, een kilo hennep en illegaal vuurwerk. De politie vond 1700 nitraatbommen in de schuur bij zijn huis. Van een aangetroffen partij oxycodon-pillen wist hij echter niets, vertelde hij. Ondanks de fors uitgeklede aanklacht eiste de officier van justitie een onvoorwaardelijke celstraf van 36 maanden. Advocaat Michels pleitte voor een korter verblijf in de gevangenis, alleen voor de feiten die zijn cliënt bekende was 12 tot 15 maanden voldoende. Uitspraak over twee weken.