Op de Oude Haaksbergerdijk in Enschede is rond middernacht een auto frontaal tegen een boom gebotst. De auto is hierbij total loss geraakt en moest uit de sloot worden gesleept.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de bestuurder is opgevangen door het ambulancepersoneel. Het is niet bekend hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De weg was geruime tijd afgesloten voor het verkeer.