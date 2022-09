Door een nog onbekende oorzaak is een auto vrijdagavond uit de bocht gevlogen in Enschede. Het voertuig belandde rond 22.30 uur op de Auke Vleerstraat op de zijkant. De weg is momenteel afgesloten voor verkeer.

Het is vooralsnog onduidelijk wat de oorzaak is van het ongeval. De enige inzittende wordt door het ambulance personeel nagekeken. De brandweer is opgeroepen om assistentie te verlenen.