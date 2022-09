Na twee jaar afwezigheid heeft Haaksbergen op 10 september weer zijn Open Monumentendag (OMD). Het landelijke thema is 'duurzaam'. "Wij hebben daar 'herbestemming' aan toegevoegd. Dit sluit aan bij de term 'duurzaam' en past bij het Haaksbergse culturele erfgoed dat is opengesteld."

"De belangstelling voor ons culturele erfgoed stimuleren, dat is waarom we dit doen", zegt Jan Put, woordvoerder van de organiserende Stichting Open Monumentendag Haaksbergen. De stichting werkt daartoe samen met de gemeente en de Historische Kring. "De vrijdag ervoor houden we altijd de OMD Klassendag. Alle Haaksbergse basisscholen doen mee met hun hoogste groep. Zo bereiken we jong en oud. Elk jaar weer lukt het ons veel mensen op de been te brengen. Zij zijn écht geïnteresseerd in ons erfgoed en het verhaal erachter."

Zeven locaties

Op zeven locaties staan vanaf 10.00 uur de deuren open en is er uitleg ter plekke. Zo kun je binnenkijken in het markante fabriekspand van Odink & Koenderink. Het oudste deel is een eeuw geleden gebouwd. "Het kantorengedeelte is nog grotendeels in authentieke staat. En dat blijft ook bewaard als O&K straks verhuist en op dit terrein woningen worden gebouwd", vertelt Put. Ook bij de 'buren', Wegdam Food Link, staat de deur open. Het gerestaureerde CLV-gebouw-van-weleer heeft een nieuwe functie gekregen. Wie wil kan de voormalige graansilo beklimmen.

Klapper

Klapper is erve Groot Brummelhuis, nog nét op Hoksebargse groond, tegen de grens met Hengevelde. Een zeldzaam gaaf los hoes, Rijksmonument en opgenomen in de Canon van Nederland. "Fantastisch dat de familie Fluttert ons een kijkje gunt op hun historische boerenerf, misschien wel het mooiste van ons land", vindt Put. De vloer van kleine keitjes, de open vuurplaats, bedstee. "Het vuur brandt op 10 september. Met volksfolklore laten we hier de boerensfeer uit de tijd van de Twentse lösse huze herleven."

Monumentenprijs 2022

Ook de 'lege' Lourdeskerk is toegankelijk, waar architect Walter Olde Engberink een deel van de dag aanwezig is. Hij licht de door hem ontworpen invulling van het kerkgebouw met appartementen toe. Verder is er uitleg bij de Oostendorper watermolen. En bij het veldwerkcentrum van landgoed Het Lankheet, waar het vloeiweidensysteem centraal staat. In het voormalige skoapskot aan de Schapendrift, herbestemd als educatief centrum, wordt ten slotte tussen 16.00 uur en 16.30 uur de jaarlijkse Monumentenprijs uitgereikt.

Plattegrond

Anders dan voorheen krijgen deelnemers nu een plattegrond met de bezoeklocaties. "Zo kan ieder voor zich bepalen hoe ze er naar toe fietsen", aldus Put. "Na al die jaren was het lastig om weer een nieuwe, verrassende fietsroute uit te stippelen. Bovendien denken we dat er nu meer spreiding is. Landelijk viel het vorig jaar op dat mensen vanwege corona wat terughoudender zijn. Eens kijken hoe dit bevalt. We verwachten een grote deelname."

Startpunt is DAC De Singel (Wiedenbroeksingel 4), tussen 09.30 en 11.00 uur. Deelname is 5 euro, inclusief brochure met plattegrond en twee consumptiemunten. Ook is een flyer over de Nationale Orgeldag ingesloten, omdat er zaterdag orgelconcerten zijn in de Pancratius- en Bonifatiuskerk.