In het hele land rijden er deze vrijdag geen NS-treinen door een grote, landelijke staking. Maar stel, je hebt geen auto of vervangend vervoer en je moet tóch naar Schiphol vanuit Twente, kan dat dan?

Het antwoord: jazeker, mits je de tijd er voor neemt.. En het leuk vindt om verschillende types vervoer te ervaren. Vanaf station Enschede duurt de reis deze vrijdag namelijk 4 uur en 31 minuten volgens de NS-reisplanner. Dat is ruim twee keer zoveel als de normale 2.06 uur die voor de reis staat op dagen zonder stakingen.

Het overstapschema is bovendien imposant, met 6 transfers, inclusief gebruik van tram en bus. Maar mocht je dat avontuur aan durven, dan kun je dus wel Schiphol halen vanuit Twente. Zelfs op stakingsdag, met het ov.

Hoe dat kan? Het komt vooral omdat het personeel van Blauwnet niet meedoet aan de staking en die treinen grotendeels volgens dienstregeling rijden. In deze regio loopt een aardig netwerk van Blauwnet-lijnen. Het eerste deel van de reis (Enschede - Hengelo + overstap naar Zutphen) kun als tukker dus redelijk probleemloos doorlopen.

Daarna begint het gegoochel. Vanaf Zutphen zul je de stoptrein naar Apeldoorn moeten nemen, en vanuit daar de bus naar Utrecht. In de Domstad zelf wacht een tramhalte die je per tram terug naar centraal station brengt. Vanuit Utrecht CS is het vervolgens weer mogelijk om - met een NS-trein - de nationale luchthaven te bereiken.

De NS wil namelijk, ondanks de staking, luchthaven Schiphol nog bereikbaar houden per trein. Daarvoor rijden alleen Utrecht Centraal en Amsterdam-Zuid in beide richtingen treinen. "Als toeristen aankomen en niets weten van de stakingen, kunnen ze in ieder geval naar Amsterdam-Zuid of Utrecht Centraal", aldus een woordvoerder.

Addertje onder het gras: de overstaptijd in het reisschema Enschede - Schiphol bedraagt een paar keer enkele minuten. Mogelijk duurt de reis dan nóg een stukkie langer.