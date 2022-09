In Enschede woonachtige studenten zijn relatief goedkoper uit dan leerlingen in andere studentensteden. Desondanks komt een groot deel maandelijks geld tekort. De woonlasten in de Twentse stad bedragen gemiddeld 425 euro.

Een uitwonende student had afgelopen schooljaar maandelijks gemiddeld 950 euro te besteden. In Enschede zijn studenten gemiddeld 425 euro kwijt aan woonlasten, terwijl scholieren in Leeuwarden, Arnhem, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam maandelijks ruim 500 euro kwijt zijn. Dat blijkt uit de Landelijke monitor studentenhuisvesting van Kences.

In Enschede gaat 45 procent van het te besteden inkomen naar woonlasten. Onder woonlasten vallen huur, water, gas, elektriciteit, internet en gemeentelijke heffingen. Het gaat om het bedrag na aftrek van de huurtoeslag.

Het aantal studenten is dit jaar met 12.000 gestegen. Omdat er nauwelijks kamers bijkomen, kiezen steeds meer studenten voor een studio als woonruimte. In 2014 woonde nog 12 procent van de studenten in een studio. Nu is dat 25 procent. "Wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling", zegt Kences-directeur Jolan de Bie. "Bovendien zien we in de praktijk dat veel particuliere verhuurders kamers ombouwen naar studio's. Daar krijgen we geen kamers voor terug."

"Studeren is een cruciale fase in het leven en het wonen op kamers draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van studenten", zegt De Bie. "Ook hebben kamers het voordeel dat zij vaker beschikbaar blijven voor de student omdat kamers voor andere doelgroepen minder aantrekkelijk zijn. We zien dit terug in de praktijk: studio's die voor studenten zijn gebouwd, worden na een paar jaar voor hogere prijzen aan andere doelgroepen verhuurd die meer te besteden hebben. En dat is een hard gelag voor de studenten."

Uit de jaarlijkse enquête onder ruim vijftigduizend studenten blijkt dat steeds meer studenten hun inkomenspatroon aanpassen op de woonlasten, bijvoorbeeld door meer te werken of extra te lenen bij DUO. Een kwart van alle studenten komt maandelijks geld tekort. Bij uitwonende studenten is dat zelfs op 1 op de 3. Het gaat dan gemiddeld om zo'n 225 euro per maand.