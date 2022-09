Een voorwaardelijke werkstraf van 30 uur. Daartoe werd de 25-jarige Anniek H. uit Enschede in februari veroordeeld, omdat ze een plaatsgenoot maandenlang stalkte. Ze beloofde beterschap, maar stuurde diezelfde dag alweer ongewenste berichten. Nu staat ze opnieuw voor de rechter. Deze keer is de uitkomst minder vriendelijk.

H. kent haar plaatsgenoot niet echt goed. Ze spraken een paar keer af en daar bleef het bij. Toch raakte H. compleet geobsedeerd door de Enschedeër. Ze maakte het ene na het andere socialmedia-account aan en stuurde een niet aflatende stroom aan berichten. En daar bleef het niet bij, H. benaderde vrienden en kennissen van de man en stond regelmatig bij hem voor de deur.

Voor het slachtoffer is het stalkgedrag, dat inmiddels al ruim een jaar aan de gang is, een nachtmerrie. De impact is groot. "Ik heb geen ruimte gekregen om nog iets te doen. Jij nam zoveel energie bij me weg dat ik nergens meer toe kwam" zegt hij in de rechtbank. "En toen ik dacht dat je het ergste had gedaan wat je mij kon aandoen, ging je nog verder!"

"Het is een heel lang verhaal, maar het klopt", zegt H. "Het komt omdat ik last heb van psychische problemen. Ik zat in een tunnelvisie en was alleen met mezelf bezig. Ik heb nooit gedacht aan de impact voor hem." Inmiddels wordt H. behandeld en loopt ze rond met een enkelband. Helemaal los van de man is ze nog niet. "Ik Google nog weleens zijn naam."

Rechter Jordaans hoopt dat het nu is afgelopen, maar legt een werkstraf van 100 uur op met een heel pak van maatregelen. De 30 nog openstaande uren moet H. werken. Ze moet het slachtoffer 2750 euro betalen, en mag vijf jaar lang niet in zijn buurt komen of contact opnemen. Als ze dat wel doet, krijgt ze maximaal een half jaar cel. De maatregel gaat per meteen in.