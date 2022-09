Een deel van de rode bussen van Twents zal vrijdag de remise niet verlaten. Buschauffeurs die lid zijn van Vakbond FNV leggen die dag het werk neer. Vervoerder Keolis, die het vervoer van Twents uitvoert, waarschuwt reizigers: kijk voor vertrek op de reisplanner of de bus wel rijdt.

Vakbond FNV heeft landelijke acties aangekondigd in het streekvervoer. Deze acties vinden deze vrijdag plaats in de provincies Overijssel, Friesland, Groningen en Drenthe. Reizigers van Twents zullen hier hinder van ondervinden, omdat er ritten vervallen. De buurtbussen en TwentsFlex rijden wel volgens normale regeling. Ook de treinen van Blauwnet rijden, naar verwachting, grotendeels volgens dienstregeling, zo laat Keolis weten.

Uit de reisplanners

Welke ritten zullen vervallen, valt vooraf niet in te schatten. Dat is pas op de dag zelf bekend. Twents doet die dag zijn uiterste best om alle ritten die vervallen uit de reisplanners te halen. Reizigers krijgen het advies om vrijdag alternatief vervoer te zoeken. Wie toch met de bus moet reizen, kan het beste kort van tevoren in de reisplanner controleren welke bussen nog rijden.

Na vrijdag 9 september is de staking voorbij en geldt de normale dienstregeling. Mogelijk volgt vrijdag 16 september een landelijke staking.