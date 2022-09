Op sociale media is het al menig een opgevallen: langs de hele singel hangen sinds deze week camera's aan lantaarnpalen. Maar wat doen die daar?

"Big brother is watching you", luidt de reactie van een aantal verontwaardigde mensen op Facebook. Maar is dat wel zo? "Met de camera's doen we onderzoek naar verkeersstromen op de singel. Deze beelden worden alleen voor onderzoek gebruikt en daarna verwijdert", laat Ilse Hoeksta, woordvoerder van de gemeente Enschede weten.

Op tien punten rondom de singel zijn vorige week camera's geplaats. Van zaterdag 3 tot en met vrijdag 9 september meten zij het verkeer. Hoekstra: "Daarbij worden locaties, tijdstippen, kenteken en type voertuig - personenauto/vracht - vastgelegd. Op die manier krijgen we inzicht in de bewegingen door de stad."

Van maandag 5 tot woensdag 7 september hangen er aanvullend nog drie camera's binnen de singel aan de Oldenzaalsestraat, De Ruyterlaan en Raiffeisenstraat.

Volgens Hoekstra is de aanleiding voor het onderzoek de overlast van vrachtverkeer op de singel. "Maar ook het inzicht in doorgaande dromen personenauto's is interessant voor het inzichtelijk maken van het verkeer." Ook sluit het onderzoek volgens de woordvoerder aan bij de in de mobiliteitsvisie om het aandeel doorgaand verkeer door het binnensingelgebied te verminderen.

De data wordt ingewonnen door Bureau de Groot Volker. "Zij gebruiken die gegevens enkel en alleen voor het onderzoek. Na rapportage aan ons worden de beelden verwijdert." De gemeente Enschede hoopt inzicht te krijgen in type, locaties, tijdstippen. "Maar heeft en krijgt geen toegang tot de geregistreerde kentekendata", aldus Hoeksta.

Uiterlijk 12 september worden alle camera's weer weggehaald.