De Woonplaats mag in Enschede een veertigjarige man uit huis zetten vanwege veelvuldig overlast, ondanks dat hij momenteel gedwongen in een kliniek is opgenomen. Want ook tijdens zijn behandeling zorgt hij nog voor overlast. Zelf, door steeds weg te lopen en thuis op oude voet verder te gaan. Of door andere lawaaimakers in zijn huis te laten.

De kantonrechter stemt in met de uitzetting van de veertigjarige Frank aan de Dennenweg. Het is een opmerkelijke zaak. Niet alleen vanwege diens verblijf in een kliniek tot in elk geval 21 oktober. Ook vanwege de plek: de wijk Pathmos, waar de bewoners niet gewoon zijn om te klagen over buren. Ze lossen het doorgaans zelf op. De Woonplaats gaf bij de rechter aan dat het zeer uitzonderlijk is dat de buurt bij hen en de politie om hulp heeft gevraagd.

De corporatie wil de rust herstellen. Want het dreigt ook uit de hand te lopen. In april verzamelden zich een man of 30 voor het huis van Frank, omdat ze hem een lesje wilden leren. De politie moest dat voorkomen. En later nog eens.

De kantonrechter vreest herhaling en liet dit ook meewegen in zijn oordeel. "Ik acht het niet onaannemelijk dat omwonenden het recht in eigen hand gaan nemen met alle gevolgen van dien. Wat daarvan ook zij. De huidige situatie komt volledig voor meneers rekening. Van de Woonplaats kan niet verwacht worden dat zij dit nog langer laat voortduren. Ze dient haar huurders ongestoord huurgenot te verschaffen."

De man is drugsgebruiker, drinkt graag en heeft medicatie nodig vanwege bijvoorbeeld ADHD. Maar hij weigerde tot op heden vrijwillige hulp en nam zijn pillen niet. Er is een waslijst aan klachten over Frank. Drank- en drugsoverlast, schreeuwen en schelden, vernielingen, keiharde muziek, in de woonkamer z'n scooter laten lopen…. En bij afwezigheid zorgen andere voor overlast. Met name dames die er kennelijk werken als prostituee; er waren harde seksgeluiden.

Frank vroeg de rechter om een nieuwe kans. Maar krijgt die niet. Daarbij speelde een rol dat hij steeds andere mensen ook in huis laat en een sleutel geeft. Hij krijgt wel iets meer tijd om zijn spullen te (laten) pakken. De Woonplaats wilde hem binnen 8 dagen eruit zetten, maar hij krijgt 14 dagen.