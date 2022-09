Een auto en een busje met aanhanger zijn zondag vroeg in de ochtend met elkaar in botsing gekomen op de A35 bij Enschede-Zuid. Twee personen raakten daarbij zwaargewond.

Omstreeks half zes in de ochtend ging het mis. Door nog onbekende oorzaak botsten de voertuigen tegen elkaar. Een grote ravage was het gevolg. De hulpdiensten rukten in groten getale uit. De gewonden zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.



De A35 richting Enschede en Duitsland werd voor onbepaalde tijd afgesloten. Het team FO-Verkeer, een gespecialiseerde afdeling van het team Forensische Opsporing binnen de politie, doet onderzoek naar de toedracht. Als dat is afgerond, moet de weg nog worden gereinigd.

Iets na half negen in de ochtend cirkelde een politiehelikopter boven de plek van het ongeluk. Die deed vanuit de lucht sporenonderzoek. De helikopter landde ook op de ongeluksplek en bleef daar enige tijd, recht acht de wijk Ruwenbos.