De politie heeft zaterdagavond een persoon aangehouden vanwege een ‘steekincident’. Dat gebeurde rond 19.45 uur bij een instelling aan de Broekheurne Ring in Enschede.

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is volgens de politie één persoon daarbij licht gewond geraakt. Het is niet duidelijk of er gestoken is met een mes, of een ander scherp voorwerp.

De politie kreeg in de avond in elk geval een melding dat er een ‘steekincident’ was geweest. Dat was bij een locatie van Mediant, de instelling voor de geestelijke gezondheidzorg. De instelling heeft aan die weg woonunits en een psychiatrisch ziekenhuis. De politie deed daar verder geen mededelingen over.