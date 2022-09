Twente Airport heeft komende week de primeur die de toekomst van de luchtvaart flink gaat veranderen. Vanaf dinsdag kunnen piloten 12 dagen lang kennis maken met - en leren vliegen in de volledig elektrische Pipistrel Velis Electro.

Vanaf dinsdag is de zogenaamde E-Flight Pop-up te vinden op de vroege luchtmachtbasis in Enschede. Naast een al aanwezig mobiel laadstation is er ook een elektrisch vliegtuig van E-Flight Academy. Gedurende 12 dagen is het mogelijk een proefles elektrisch vliegen te volgen en kunnen piloten op Twente Airport leren vliegen in het elektrische toestel.

Verduurzaming

De luchtvaart moet zich opnieuw uitvinden om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit vergt innovaties in alle aspecten van de luchtvaart en vraagt om omvangrijke experimenteer, opleidings- en testprogramma's. Twente Airport is daarbij een van de voorlopers en het verder brengen van het succesvolle initiatief van E-Flight Academy om elektrisch vliegen te stimuleren en daarmee een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de luchtvaart.

Alle faciliteiten

Dankzij de goed onderhouden en lange start- en landingsbaan, de grote open ruimte, de huidige bestaande infrastructuur, het relatief rustige luchtruim en een mobiel oplaadstation voor het laden van elektrische vliegtuigen, is het mogelijk E-Flight Academy de ruimte te bieden het elektrisch vliegen ook in Twente te stimuleren.

Door de technologische ontwikkelingen, de ambities van de overheid en de roep om verduurzaming realiseert de E-Flight Academy zich ook dat binnen tien jaar grote stappen gezet moeten worden op het gebied van elektrisch aangedreven toestellen.

De E-Flight Academy werd in mei 2021 opgericht en is nog steeds de eerste organisatie in Nederland die deze stap nu al maakt. Er wordt gevlogen met het type Pipistrel Velis Electro. Deze tweezitter van Sloveense makelij is op dit moment het enige gecertificeerde elektrische vliegtuig ter wereld waarmee gevlogen mag worden.

Nul uitstoot en stiller

Deze toestellen zijn speciaal ontwikkeld voor vliegopleidingen en maken het mogelijk piloten op te leiden zonder emissies uit te stoten tijdens de vlucht. Naast de CO2-besparing zijn de toestellen ook aanzienlijk stiller dan conventionele lesvliegtuigen.