Een deal via Marktplaats liep voor een 26-jarige man uit Enschede helemaal verkeerd. Hij dacht in Lelystad een aanhanger te kopen, maar kreeg een pistool op zich gericht. De daders gingen er met onbekende buit vandoor. De politie is op zoek naar drie mannen en getuigen van de overval.

De overval gebeurde woensdagavond op de Wold in Lelystad. De 26-jarige man uit Enschede reed samen met een vriend naar een afgesproken plek waar hij een aanhangwagen zou kopen. Die deal was via Marktplaats geregeld.

Bij aankomst op de Wold, zag de man uit Enschede drie andere mannen aan komen lopen. Het bleek de verkopende partij te zijn. Toen hij de aanhanger wilde betalen, haalden plotseling twee van de drie mannen een wapen tevoorschijn en richtten deze op de man uit Enschede en zijn vriend.

De aankoop bleek een serieuze overval te zijn. De drie verdachten zijn er met een onbekende buit vandoor gegaan. De politie werd ingeschakeld. Agenten hebben de omgeving rondom het incident afgezet om de daders te zoeken. Ook werd een politiehelikopter ingezet.

De politie heeft een signalement van de verdachten uitgedaan. Het gaat om mannen die alle drie een petje droegen, donker gekleed waren en een lichtgetinte huid hebben. Een van de mannen heeft een vol en stevig postuur. Ze zijn alle drie ongeveer 1,75 meter lang. De politie vraagt eventuele getuigen zich te melden.

Volgens de politie kan een aan- of verkoop via Marktplaats anders lopen dan verwacht. De gevallen zoals een overval komen niet vaak voor, maar het helemaal voorkomen hiervan blijft lastig. Wel zijn er tips om de kans op een dergelijk incident kleiner te maken.

Zo geeft Marktplaats het advies om vragen, biedingen en betalingen altijd via Marktplaats Berichten te laten verlopen. 'Mensen met slechte bedoelingen willen zo min mogelijk sporen achterlaten en proberen onderling contact buiten Marktplaats te houden, bijvoorbeeld via WhatsApp of telefoon. Belangrijk is om een zo goed mogelijk beeld te hebben met wie wordt gehandeld en ook andere advertenties van de aanbieder te bekijken.'