24 veehouderijen in Overijssel hebben zich aangemeld voor de eerste opkoopregeling van het Rijk om op die manier te stoppen met hun bedrijf. Daarvan zijn er negen daadwerkelijk in onderhandeling met de provincie Overijssel.

De boeren die zich hebben gemeld zijn geïnteresseerd om zich te laten uitkopen door het Rijk. Het gaat om de eerste opkoopregeling, waarvoor de boeren zich begin 2021 konden aanmelden.

Van de 24 zijn er negen in onderhandeling met de provincie Overijssel. Na een eerste controle, waarbij gekeken is of de boeren aan alle voorwaarden voldeden, waren er nog dertien bedrijven over. Vervolgens zijn er nog vier boeren om uiteenlopende redenen afgehaakt.

Daarom wordt er nu nog met negen boeren onderhandeld, meldt de provincie Overijssel als antwoord op Statenvragen van het CDA. Er is nog met niemand een akkoord, maar de onderhandelingen zijn al wel in een gevorderd stadium. Voor deze regeling, de zogenaamde Maatregel Gerichte Aankoop (MGA), zouden er op 4 september overeenkomsten gesloten moeten zijn, maar dat is verlengd naar 1 december.

Het stoppen van de boeren zou bij moeten dragen aan het terugdringen van de stikstofuitstoot. Om dezelfde reden is er een nieuwe opkoopregeling in de maak. Of die er daadwerkelijk komt is onzeker, omdat er volgens Europese regels sprake zou zijn van ongeoorloofde staatssteun.