De tentoonstelling over het leven en werk van de vrouwelijke barokschilder Artemisia Gentileschi in het Rijksmuseum Twenthe is genomineerd voor de Tentoonstellingsprijs 2022.

De expositie was van september vorig jaar tot maart te zien en trok bezoekers uit binnen- en buitenland. Niet eerder waren zoveel schilderijen van Artemisia, eenzame vrouw in de mannenwereld van het zeventiende-eeuwse Italië, in Nederland te zien. De Tentoonstellingsprijs is een initiatief van het Museumtijdschrift, het landelijke tijdschrift voor de museumwereld. Tien tentoonstellingen zijn door een vakjury voor de prijs genomineerd. Vanaf 1 september tot en met 14 september is het nu aan het publiek om te bepalen welke tentoonstelling de uiteindelijke winnaar wordt. De winnaar van de Tentoonstellingsprijs 2022 wordt op dinsdag 27 september bekendgemaakt in Kunstmuseum Den Haag en ontvangt een geldbedrag van 10.000 euro.